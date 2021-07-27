تراند الفن: “نهاية الأرض”.. درة تنشر صورا من المالديف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏35 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة التونسية دُرة زروق، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها في المالديف. وظهرت دُرة في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، بملابس صيفية على شاطئ البحر. وعلّقت دُرة بالفرنسية، قائلة: “خذني إلى نهاية الأرض، خذني إلى أرض العجائب.. السلام”. وعُرض للفنانة دُرة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل “بين السما والأرض” بطولة النجوم: هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.