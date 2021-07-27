فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - شتوتجارت – (د ب أ):
أعلنت شركة بورشه عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها Macan، التي تنتمي لفئة SUV، بالأسواق في أكتوبر القادم بسعر يبدأ من 63 ألف يورو تقريبا أي ما يعادل 1,197,000 جنيه تقريبًا.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تتوفر لها مجموعة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 195 كيلووات/265 حصان و 324 كيلووات/440 حصان.
وتتسارع السيارة الألمانية في أحسن الأحوال من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر4 ثانية، كما تصل إلى السرعة القصوى 273 كلم/س، ويتراوح معدل استهلاكها من الوقود من 1ر10 لتر/100 كلم إلى 3ر11 لتر/100 كلم.
ويتميز الموديل الجديد من خلال التصميم الجديد للمآزر والعتبات الجانبية، والترتيب الجديد للكونسول الأوسط، مع توفير مساحة أكبر في المقصورة الداخلية والاعتماد على القليل من المفاتيح، كما أن الكشافات العاملة بتقنية LED أصبحت تقدم بشكل قياسي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالصور.. بورشه تكشف عن موعد طرح وأسعار نسختها الـ SUV الفاخرة من أيقونتها Macan على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.