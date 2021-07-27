تراند الفن: بعد تسجيل أقل معدل للإصابات.. هل تصل كورونا في مصر إلى “الصفر”؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

شهدت الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا لإصابات فيروس كورونا، فأمس الإثنين تم تسجيل أقل معدل إصابات منذ بداية الجائحة، بتسجيل 35 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفيات.

وعلى مدار الأسبوع الأخير اتخذ منحنى الإصابات في النزول عن خمسين إصابة، فمنذ ستة أيام كنا قد سجلنا 51 إصابة، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول الوضع الوبائي خلال الفترة المقبلة وإمكانية وصولنا إلى تسجيل “صفر” إصابات.

ويأتي تناقص أعداد الإصابات بمصر في ظل تزايدها في بلدان كثيرة بفعل انتشار سلالة “دلتا” التي ظهرت في الهند ثم انتقلت لبلدان عديدة، لتسبب قلقاً كبيراً حول العالم، ووصفها بأنها “الأقوى والأسرع” من بقية السلالات حتى الآن.

كما بدا ظاهرًا مؤخرًا وتزامنًا مع عيد الأضحى المبارك والإجازات وذهاب البعض للمصايف تخلي الكثيرين عن الإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمامات، ما يثير المخاوف من عودة ارتفاع الإصابات بعد انخفاضها.

وفي هذا الإطار نوه الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إلى أن ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من عدم التزام قد ينذر بكارثة، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابة مرة أخرى، لافتًا إلى أن ذلك قد يظهر خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى عشرين يومًا.

وأضاف في تصريح لـ”مصراوي” أنه حال استمرت أعداد الإصابات في التناقص وعدم تأثر الوباء بما حدث من حالة عدم التزام بالإجراءات، قد نصل إلى صفر إصابات أو أن نكون أقرب منه بتسجيل عشر حالات فقط على سبيل المثال.

وعن السبب وراء الانخفاض الملحوظ بأعداد الإصابات، أرجع أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة ذلك إلى عدة عوامل قد يكون منها ارتفاع درجة حرارة الجو، إضافة إلى بدء حملات التطعيمات ضد الفيروس، فضلًا عن إصابة أعداد كبيرة من المواطنين، ما منحهم مناعة جزئية، وأنه قد يكون البعض مصابين ولديهم أعراض دون دراية أو إجراء تحاليل أو مسحة وغير مسجلين بتعداد وزارة الصحة لحالات الإصابة.

ولم يستبعد عودة الارتفاع في حالات الإصابة خاصة بعد حالة عدم الاإلتزام، والحديث من قبل خبراء الأوبئة في العالم عن وجود ما يسمى بالموجة الرابعة من الجائحة والتي عادة ما يتبعها ارتفاع في الإصابات، مشيرة إلى أنها قد تبدأ في الفترة بين نهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر.