فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كولن – (د ب أ):
نصحت مجلة السيارات “أوتو تسايتونج” بإزالة بقايا وفضلات الحشرات، التي تظهر على الزجاج الأمامي وطلاء السيارة، على وجه السرعة، خاصة في فصل الصيف، وذلك للحفاظ على الطلاء والزجاج.
وأوصى خبراء المجلة الألمانية بالبدء في تنظيف مثل هذه الاتساخات قبل الشروع في الرحلة، وعدم تشغيل المساحات قبل المنعطفات والمواقف القيادية الصعبة بغرض إزالة الاتساخات؛ حيث يستغرق الأمر بعض الوقت لتنظيف الزجاج وعدة حركات من المساحات، وهو ما يعيق الرؤية الجيدة للطريق حتى يتم التنظيف.
وبالنسبة للفضلات، التي تظهر أثناء السير، يفضل بعد الوصول مباشرة استخدام منتجات التنظيف المتخصصة في أسرع وقت حتى لا تضر بالزجاج وبطلاء السيارة ويفضل أن تتم عملية التنظيف في الظل.
ويجب عدم استخدام العلاجات المنزلية مثل المنظفات أو فرش الأواني، فما هو جيد للمطبخ والمنزل قد يكون غير مناسب مع بعض قطع غيار السيارات. ومن الأفضل استخدام الماء والإسفنج الناعم والأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة، كما أن هناك إسفنج حشرات خاص وجاهز لهذه الأغراض.
وإذا لم تكف المياه وحدها، فيمكن استخدام مزيل حشرات خاص، ولكن يجب استخدامه دائما بدقة ووفقا للتعليمات.
وتنصح مجلة “أوتو تسايتونج” بالذهاب إلى مغسلة السيارات في أسرع وقت ممكن بعد استخدامها لإزالة البقايا من جسم السيارة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أضرارها بالغة.. الطريقة الصحيحة لإزالة “فضلات الطيور” عن السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.