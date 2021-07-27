تراند الفن: حقيقة حذف أحمد سعد صوره مع علياء بسيوني

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، حول انفصال الفنان أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني، بعد مرور أقل من عام على الخطوبة.

أحمد سعد من جانبه التزم الصمت ولم ينفي ولم يؤكد الخبر الذي نشره برنامج “et بالعربي” قبل 4 أيام، وأيضا نشره برنامج “arabwood” عبر حسابه بموقع “إنستجرام”.

كما انتشرت أنباء حول حذف أحمد سعد صوره مع علياء بسيوني والتي نشرها عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، ولكن بالبحث عن ذلك تبين أن المطرب لازال يحتفظ بصوره مع مصممة الأزياء.

ومن بين الصور التي لازالت موجودة عبر حساب أحمد سعد وتجمعه بعلياء بسيوني؛ صورة نشرها في مطلع ديسمبر الماضي، ظهرا فيها داخل أحد المسارح، وعلّق: “أكتر حاجتين بحبهم”.

كما يحتفظ بفيديو ظهرا فيه معا بحفل “دير جيست” في 20 ديسمبر الماضي، ويحتفظ أيضا بصورة أخرى ظهرا فيها مع المطرب تامر عاشور، نشرها عبر حسابه بموقع “إنستجرام” في مطلع مارس الماضي.

وشارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، مساء أمس الاثنين، صورا من جلسة تصوير صيفية جديدة، وعلّق عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “كل يوم بداية جديدة”.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، خطوبته لعلياء بسيوني، وكتب عبر حسابه بموقع “إنستجرام”ا: “النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية “الملوك” التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة “جاما ميوزيك” للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.