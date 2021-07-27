تراند الفن: كرة طائرة.. الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جاريت مواجاتوتيا

كتب- محرر مصراوي:

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد لتدعيم صفوف فريق كرة الطائرة للرجال بالنادي خلال الموسم الجديد.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث لعب بشكل احترافي في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.