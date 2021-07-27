فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - الرياض – (د ب أ):
أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن أملها في أن تتمكن تونس من تجاوز المرحلة الحالية “بما يستجيب لتطلعات شعبها”، مؤكدة حرصها على دعم استقرار تونس وأمنها وكل ما يكفل الحفاظ على مصالحها العليا.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة، غربي السعودية، مقرا لها، في بيان صحفي اليوم إنها “تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في تونس”.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن تتمكن تونس من “تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه”.
كما أكد العثيمين الحرص على أمن واستقرار تونس ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن أول أمس الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى الرئيس بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسي، وطالبت بإسقاط الحكومة والبرلمان في ظل أزمات سياسية واقتصادية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حرصها على أمن واستقرار تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.