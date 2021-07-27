تراند الفن: منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حرصها على أمن واستقرار تونس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - الرياض – (د ب أ):

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن أملها في أن تتمكن تونس من تجاوز المرحلة الحالية “بما يستجيب لتطلعات شعبها”، مؤكدة حرصها على دعم استقرار تونس وأمنها وكل ما يكفل الحفاظ على مصالحها العليا.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة، غربي السعودية، مقرا لها، في بيان صحفي اليوم إنها “تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في تونس”.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن تتمكن تونس من “تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه”.

كما أكد العثيمين الحرص على أمن واستقرار تونس ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن أول أمس الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى الرئيس بنفسه السلطة التنفيذية.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسي، وطالبت بإسقاط الحكومة والبرلمان في ظل أزمات سياسية واقتصادية.