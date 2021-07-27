فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب – محمد جمال: تعتبر مضخة الزيت من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتتلخص مهمتها في دفع ونشر الزيت نحو المكابس وأعمدة الحدبات، وذلك من أجل تزليج هذه الأجزاء الهامة، مما يساعد على أداء الزيت لوظائفه داخل المحرك. وفي حال تعرض المضخة للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، فضلا عن النقود الطائلة التي يتم إنفاقها فى الإصلاح، بالإضافة للوقت الذي تفقده بسبب الذهاب لمراكز الصيانة لمعالجة هذه المشكلة. ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز المؤشرات على تعرض مضخة زيت المحرك للتلف، وهي كما يلي: – إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في طبلوه السيارة – صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك – ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل مستمر – انخفاض مؤشر ضغط زيت المحرك وينصح الخبراء بضرورة التوقف بالسيارة على الفور في حال ظهور أي من هذه المؤشرات، وذلك لخطورتها الشديدة على المحرك، وإرسال السيارة لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتؤدي إلى تلف المحرك.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 4 علامات تكشف خلل طرمبة الزيت في سيارتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.