تراند الفن: قائمة بأسعار ومواصفات جميع سيارات “شانجان” موديل 2022 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب – أيمن صبري:

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري الجديد لعلامة شانجان الصينية في مصر، 4 سيارات جديدة موديل 2022 تحمل شعار شانجان وتقدم لأول مرة بالسوق المحلي هذا العام.

وتتنوع السيارات الجديدة بين سيدان عائلية صغيرة وأخرى متوسطة الحجم، وثالثة كروس أوفر تحت المدمجة والسيارة الرابعة كروس أوفر مدمجة، والأخيرة هي الأعلى سعرًا بين الأربع.

ويسعى الوكيل المحلي الجديد للعلامة الصينية من خلال تنويع السيارات المختارة، إلى تلبية احتياجات أكبر قدر ممكن من عملاء السوق المصري.

ويرصد التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات شانجان الجديدة بمصر في يوليو 2021:

شانجان Alsvin

تقدم شانجان Alsvin الجديدة بثلاث فئات هي MT، ATL1، ATL2، وتتمتع بمحركين قويين “حسب الفئة” أحدهما 1.5 لتر بقوة 107 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني 1.4 لتر بقوة 101 حصان متصل بناقل حركة MT.

وتتمتع السيارة بالعديد من مواصفات الأمان التي تشمل وسائد هوائية أمامية، ومكابح مضادة للانغلاق، ونظام الاتزان الإلكتروني في فئتي الاوتوماتيك، ونظام مراقبة ضغط الإطارات في نفس الفئتين، وتزداد عوامل الأمان في فئة ATL2 بجهاز تحذير للمسافات الخلفية وكاميرا للرؤية الخلفية وسخانات بالزجاج الخلفي والمرايات الجانبية.

تبدأ أسعار شانجان Alsvin موديل 2022 من 171.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و191.900 جنيه للفئة الثانية، فيما يبلغ سعر الفئة كاملة التجهيزات 207.000 جنيه.

شانجان EADO

تقدم شانجان EADO سيدان العائلية بفئتين من التجهيزات هي L1 وL2، وتتمتع السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 125 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتمتلك السيارة العديد من مواصفات الأمان مثل وسائد هوائية أمامية، ومكابح مضادة للانغلاق، ونظام الاتزان الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وسخانات بالمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب خلفية.

وتضم السيارة عدد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه التي تشمل فتحة سقف كهربائية ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وحساس إضاءة أوتوماتيك وشاشة 10 بوصة للمعلومات وخاصية عرض الهاتف على الشاشة ونظام بلوتوث للهاتف ومدخل USB.

تبدأ أسعار السيارة EADO موديل 2022 من 224.900 جنيه للفئة القياسية، ويبلغ سعر الفئة كاملة التجهيز 239.900 جنيه.

شانجان CS15

السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات شانجان CS15 تأتي بفئتين من التجهيزات، وتتمتع بمحرك 1.5 لتر بقوة 105 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

تتميز السيارة بالعديد من مواصفات الأمان التي تشمل عداد ديجيتال ووسائد هوائية أمامية، ومكابح مضادة للانغلاق، ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية ومصابيح ضباب خلفية.

يبلغ السعر الرسمي للفئة القياسية من CS15 شانجان موديل 2022 نحو 231.900 جنيه، والفئة كاملة التجهيز تباع بسعر رسمي 249.900 جنيه.

شانجان CS55

تقدم الرياضية متعددة الاستخدامات شانجان CS55 موديل 2022 بثلاث فئات من التجهيزات، وتعتمد على محرك تربو سعة 1.5 لتر يمنحها قوة 156 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، كما تتمتع بنظام تعليق أمامي MacPherson ونظام تعليق خلفي Multi-link.

إلى جانب ذلك تشتمل وسائل الأمان والسلامة على وسائد هوائية أمامية وجانبية، وسائد هوائية ستائرية، ومكابح مضادة للانغلاق، ونظام الاتزان الإلكتروني، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات،

وتمتلك السيارة أيضًا نظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكابح يد إلكترونية، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية وسخانات بالمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب خلفية ونظام مراقبة النقطة العمياء.

وفيما يخص وسائل الراحة وأنظمة الترفيه فتحتوي على فتحة سقف كهربائية بانوراما ومفتاح ذكي ومثبت سرعة وحساسيّ إضاءة ومطر أوتوماتيك وكشافات امامية ليد، وشاشة 8 بوصة للمعلومات ونظام بلوتوث للهاتف ومدخل USB.

تبدأ أسعار شانجان CS 55 من 325.000 جنيه للفئة القياسية، و350.000 جنيه للفئة الثانية، والفئة كاملة التجهيزات تباع بـ370.000 جنيه.