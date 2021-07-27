تراند الفن: جريمة بدأت داخل ملهى ليلي.. ليلة ذبح فتاة ريكلام وتقطيعها بساطور في أكتوبر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب – محمد شعبان:

فتاة لم تتعد الـ25 من عمرها، قادتها الظروف للعمل كمضيفة “ريكلام” في ملهى ليلي بالعجوزة شمال الجيزة. نشأت علاقة صداقة بينها وزميلتها التي تكبرها بثلاث سنوات فكانت بداية النهاية.

مؤخرا، أصابت خلافات متكررة علاقة الصديقتين في مقتل. تغيرت النفوس مع اشتعال نار الغيرة والحقد بينهما لتقرر حينها صاحبة الـ28 ربيعا التخلص منها.

اتفقت السيدة مع زوجها “33 سنة” على استدراج زميلتها إلى منزلهما بمدينة السادس من أكتوبر بدعوى قضاء سهرة حمراء مع ثري خليجي سيمنحها مبلغا ماليا لكن يد الغدر كانت تدبر لقتلها في الخفاء.

طوال الطريق من بولاق الدكرور -محل إقامتها- إلى شقة زميلتها بأكتوبر، حرص الزوجان على متابعة الضيفة المنتظرة والتأكد من حضورها.

حاول صاحب الـ33 سنة الاعتداء جنسيا على الراقصة لكنها قاومته ليقرر حينها التخلص منها فخنقها بمساعدة زوجته.

مع مفارقة الفتاة العشرينية للحياة شرع الزوجان في تنفيذ الخطوة التالية من خطتهما الشيطانية. أحضرا ساطورا لفصل الرأس عن الجثة ثم تقطيعها لأجزاء ووضعها داخل حقيبتين تخلصا من إحداها بمنطقة تحت الإنشاء بطريق الواحات.

في الصباح، تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بطريق الواحات.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مفصولة الرأس ومقطعة إلى أجزاء، وعثر على الرأس والجزع بالحقيبة.

المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية بالتنسيق مع المباحث كشفت عن أن الجاني ذبح الضحية ثم قطعها لأجزاء.

الجاني فضل التخلص من أشلاء القتيلة بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء داخل الحقيبة التي عثر عليها في ظل اختفاء أجزاء أخرى من جسد المجني عليها.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللوء عاصم أبو الخير وبمشاركة العميد علاء فتحي؛ لتحديد هوية الفتاة.

ونشرت الشرطة أوصاف القتيلة لتحديد هويتها فضلا عن مراجعة بلاغات التغيب في الأقسام المحيطة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

جهود البحث والتحري للعقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث ثاني أكتوبر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زميلة الضحية وزوجها “لديهما طفل”، وأنهما ارتكبا جريمتمها داخل مسكنهما.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد محمد فودة والنقيبين محمد العادلي ومحمد رحيم، معاوني مباحث قسم ثاني أكتوبر، من ضبط المتهمين وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان الحقيبة الثانية التي تحوي باقي أشلاء المجني عليها والأدوات المستخدمة أيضا.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.