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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة
كتب- نشأت علي:
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إنه رغم كونه من صعيد مصر؛ فإنه يحب جميع المصريين، و”جميعنا واحد لا فرق بيننا”.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في نهاية دور الانعقاد الأول، ردًّا على حديث أحد النواب الذي قال إن الصعيد يفخر بوجود رئيس البرلمان كرمز من رموز الصعيد.
وقال جبالي مداعبًا النائب الذي أشاد به: “أنا صعيدي ولا أريد أن أُتَّهم أنني منحاز للصعيد.. كلنا مصريون”.
ووجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة إلى النواب الراغبين في الحصول على الكلمة، قائلاً: “اطمئنوا أطبق العدالة المطلقة في إعطاء الكلمة بالدور.. إذا خالفت الدور حاسبوني”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برلماني: رئيس “النواب” من رموز الصعيد.. وجبالي: كلنا واحد وأحب جميع المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.