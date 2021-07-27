تراند الفن: حيثيات الحكم على مودة وحنين حسام: تحريض على الفسق واستقطاب فتيات لشركة وهمية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حيثيات حُكمها بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم ٢٠٠ ألف جنيه في اتهامهم بـ”الاتجار بالبشر”.

وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها تتحصل في قيام المتهمين بالتحريض على الفسق والدعارة عبر محادثات مرئية مع الشباب.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة استندت لتحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز “لاب توب”.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بالواقعة وبانشائها حسابات مختلفة لموقع “لايكي” و”تيك توك”، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لانشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الالكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

وتابعت الحيثيات أنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في 14 مايو من العام الماضي وبمواجهتها بالتحريات وضبط بحوزتها على سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصري وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطني واتصالات تحويل مبالغ للجنة المصرى والدولار الأمريكي وإيصالات سحب وإيداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم على ما أسفرت التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة “واتس آب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.