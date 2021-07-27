تراند الفن: دواء زيدوفودين: إرشادات الاستخدام والتحذيرات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - دواء زيدوفودين هو مضاد فيروسات يُستخدم لعلاج فيروس عوز المناعة البشري، وهو الفيروس الذي يسبب متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

يُستخدم هذا الدواء أيضًا في أثناء الحمل لمنع انتقال فيروس عوز المناعة البشرية من المرأة المصابة إلى طفلها. ولكن لا يعد هذا الدواء علاجًا لمرض عوز المناعة البشرية أو الإيدز.

يمكن أيضًا استخدام دواء زيدوفودين لأغراض أخرى غير مُدرجة في دليله.

التحذيرات

قد يتطور بسببه الحماض اللاكتيكي، وهو تراكم خطير لحمض اللاكتيك في الدم. ينبغي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة في حال المعاناة من ألم عضلي غير طبيعي، أو صعوبة في التنفس، أو عدم انتظام ضربات القلب أو الدوخة أو التقيؤ أو الشعور بالبرد أو التعب أو بالضعف الشديد.

قد يسبب دواء زيدوفودين انخفاضًا في عدد خلايا الدم التي تُساعد الجسم في مقاومة العدوى وتوزيع الأكسجين. إلى جانب ذلك فبإمكان دواء زيدوفودين أن يسبب تأثيرات خطيرة أو مهددة للحياة على الكبد.

يجب الاتصال بالطبيب إذا ظهرت أعراض مثل الحُمى أو أعراض الإنفلونزا أو تعب غير اعتيادي أو تقرحات في الفم، أو الجلد الشاحب أو برودة في اليدين والقدمين أو ألم في الجزء العلوي من المعدة أو البول الداكن، أو اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين).

قبل تناول الدواء:

يجب على من لديه حساسية تجاه هذا الدواء تجنب استخدامه.

قد تزداد احتمالية تطور الحماض اللاكتيكي، لذلك تجب استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء من قبل النساء، ومن يعانون حالات طبيةً أخرى، أو لمن تناولوا دواء فيروس عوز المناعة البشرية فترةً طويلةً.

يجب إعلام الطبيب في حال الإصابة بمرض في الكبد وخاصة التهاب الكبد الفيروسي سي، أو في حال الإصابة سابقًا بالأمراض التالية:

أمراض الكلى.

مشاكل العضلات.

حساسية اللاتكس (إذا تلقيت حقنة زيدوفودين).

كبت نقي العظم

فقر الدم ( انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء ).

شرب كميات كبيرة من الكحول.

على المريضة إخبار الطبيب إن كانت حاملًا، ويجب استخدام الأدوية على نحو صحيح للسيطرة على العدوى.

قد ينتقل فيروس عوز المناعة البشرية إلى الجنين في حال عدم السيطرة على الفيروس في أثناء الحمل، وقد يكون اسم المريضة مُدرجًا في السجل لتتبع أي تأثير للدواء المُضاد للفيروس على الطفل.

يجب على النساء المصابات بفيروس عوز المناعة البشرية أو الإيدز تجنب إرضاع الطفل. حتى إذا وُلِد دون إصابته بالفيروس، لأن الفيروس قد ينتقل للطفل من طريق حليب الثدي.

كيفية استخدام دواء زيدوفودين؟

يجب اتباع جميع الإرشادات الموجودة على الوصفة الطبية، وقراءة جميع توجيهات الدواء وتعليماته. قد يغير الطبيب الجرعة من وقت لآخر، فيجب استخدام الدواء تمامًا وفقًا لتوجيهاته.

يؤخذ دواء زيدوفودين عن طريق الفم مثل الأدوية الأخرى المضادة للفيروسات، أو بِحقنه وريديًا. ويمكن تناوله مع الطعام أو دونه.

يجب أن تقاس جرعة الدواء السائل بعناية، خاصةً عند إعطائه لطفل، باستخدام حقنة تحديد الجرعات المتوفرة، أو أداة قياس الجرعة الدوائية، وليس ملعقة المطبخ.

تعتمد جرعات زيدوفودين على الوزن عند الأطفال. قد تتغير الجرعة المطلوبة إذا اكتسب الطفل وزنًا أو خسره.

قد يسبب دواء زيدوفودين انخفاضًا في عدد خلايا الدم التي تساعد الجسم في مقاومة العدوى وتوزيع الأكسجين. وقد يسبب الإصابة بعدوى أو الشعور بالتعب أكثر من المعتاد، فيحتاج المريض إلى إجراء تحليل للدم في كثير من الأحيان.

يجب استخدام جميع أدوية فيروس عوز المناعة البشرية وفقًا لتوجيهاتها والحرص على قراءة تعليمات جميع الأدوية. لا تُغير مقدار الجرعة أو جدولها دون نصيحة الطبيب. وينبغي لكل شخص مُصاب بفيروس عوز المناعة البشرية البقاء تحت رعاية الطبيب.

يجب تخزين دواء زيدوفودين الفموي في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن متناول الأطفال.

ماذا سيحدث إذا فاتتني جرعة ما؟

تناول الدواء في أقرب وقت ممكن، لكن تخطى الجرعة الفائتة إذا حان وقت جرعتك التالية. تجنب أخذ جرعتين في وقت واحد.

نظرًا لأنك سوف تتلقى حقن زيدوفودين في المستشفى، فإنه من غير المحتمل إغفال احدى الجرعات.

ماذا سيحدث إذا تناولت جرعة زائدة؟

اسعَ للحصول على العناية الطبية الطارئة.

ما يجب تجنبه عند استخدام دواء زيدوفودين:

تجنب شرب الكحول. قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر تلف الكبد أو تطور حمض اللاكتيك. لن يمنع استخدام دواء زيدوفودين المرض من الانتشار.

لا تمارس الجنس دون استخدام الواقي، ولا تشارك شفرات الحلاقة وفرشاة أسنانك مع الآخرين. تحدث مع الطبيب عن الطرق الآمنة التي تمنع انتقال فيروس عوز المناعة البشرية في أثناء ممارسة الجنس.

مشاركة العقاقير أو حُقن الأدوية ليست آمنة أبدًا، حتى بالنسبة للشخص السليم.

أعراض زيدوفودين الجانبية:

يجب الحصول على المساعدة الطبية الطارئة في حال التعرض لرد فعل تحسسي مثل الشرى أو صعوبة في التنفس أو تورم في وجهك أو حلقك، أو ظهور ردود فعل تحسسية شديدة على الجلد أو الحُمى أو التهاب الحلق أو الشعور بحرقان في العين أو آلام الجلد، أو طفح جلدي أحمر أو أرجواني اللون الذي ينتشر ويسبب ظهور التقرحات والقشور في الجلد.

قد تتفاقم الأعراض الخفيفة للحماض اللاكتيكي مع مرور الوقت، وهذه الحالة ربما تكون قاتلة.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك:

انخفاض عدد خلايا الدم، الحمى أو القشعريرة أو التعب أو تقرحات في الفم أو الجلد أو تورم في الجلد أو الإصابة بالكدمات بسهولة، أو نزيف غير طبيعيّ أو شحوب في الجلد أو الشعور ببرودة في اليدين والقدمين، أو الشعور بالدوار أو ضيق التنفس.

مشاكل الكبد – تورم حول المقطع النصفي أو الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، أو فقدان الشهية أو البول الداكن أو تغير لون البراز إلى اللون الطيني أو اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين).

يؤثر دواء زيدوفودين على الجهاز المناعي الخاص بك ما قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية (حتى بعد مرور أسابيع أو أشهر من استخدامك لهذا الدواء). أخبر طبيبك إذا كان لديك:

علامات عدوى جديدة – مثل الحمى أو التعرق الليلي أو تضخم الغدد أو قروح البرد أو السعال أو الإسهال أو فقدان الوزن.

مشاكل في الكلام أو الابتلاع، ومشاكل في توازن العين أو حركتها أو الشعور بتعب أو وخز.

تورم في العنق أو الحلق (تضخم الغدة الدرقية) أو حدوث تغيرات في الدورة الشهرية أو الإصابة بالضعف الجنسي.

تشتمل الأعراض الجانبية الشائعة على:

الصداع.

الحمى والشعور بإعياء عام.

السعال.

الغثيان أو التقيؤ أو فقدان الشهية.

فقدان الدهون ( لا سيما في الذراع والساق والوجه والأرداف ).

براز ذو لون أسود.

ألم أسفل الظهر أو جانبه.

صعوبة أو ألم عند التبول.

التهاب الحلق.

ألم في المعدة.

تضخم العقد اللمفية.

ظهور تقرحات أو بقع بيضاء داخل الفم.

أخبر طبيبك عن جميع الادوية الأخرى التي تستخدمها خاصةً:

دواء دوكسوروبيسين.

دواء ريبافيرين.

دواء ستافودين.

الأدوية الأخرى التي تحتوي على زيدوفودين (بما في ذلك الأدوية المُركبة مثل دواء كومبيفير وتريزيفير ).

قد تتفاعل بعض الأدوية الاخرى مع دواء زيدوفودين بما في ذلك الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية والفيتامينات والمنتجات العشبية.

معلومات إضافية:

تذكر: يجب إبقاء هذا الدواء وجميع الأدوية الأخرى بعيدًا عن متناول الأطفال، ولا تشارك أدويتك مع الآخرين واستمر في أخذه على النحو المنصوص عليه. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد إذا كانت المعلومات المعروضة هنا تنطبق على ظروفك الشخصية.

اقرأ أيضًا:

دواء الديكستران: الاستخدامات والجرعات والتأثيرات الجانبية والتحذيرات

دواء إيبوبروفين: إرشادات الاستخدام والآثار الجانبية والتحذيرات

ترجمة: لارا الطراونة

تدقيق: باسل حميدي

المصدر