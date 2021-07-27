تراند الفن: تباطؤ حركة المرور أعلى دائري الوراق إثر اصطدام سيارة نقل بميكروباص

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق تباطؤ في حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين، اليوم الثلاثاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى دائري الخلافية. وتبين بالفحص المبدئي اصطدام سيارة نقل “ثلاجة” بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن تهشم الجزء الأمامي للأولى والزجاج الخلفي للثانية. كما أسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من ركاب الميكروباص، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى للعلاج. ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.