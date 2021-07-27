تراند الفن: ناقد فني: الرئيس الراحل السادات بكى من تأثره بفيلم “لا تبكي يا حبيب العمر”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتبت – سحر عزام:

قال الناقد الفني محمد شوقي، إن الفنان الراحل فريد شوقي قدم العديد من أدوار الشر في بداية حياته الفنية وإن فيلم “الأسطى حسن” مع الفنانة الراحلة هدى سلطان وإخراج صلاح أبو سيف كان نقطة تحول في حياته حيث تحول بعد هذا الفيلم إلى نجم من نجوم الصف الأول.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى اليوم الثلاثاء، أن فيلم الأسطى حسن حقق نجاحا جماهيريا منقطع النظير دفع باسم فريد شوقي لأن يقترب من نجوم الصف الأول في هذا الوقت كالفنان يوسف وهبى وأنور وجدي وحسين صدقي.

وتابع أن فريد شوقي أطلق عليه ملك الترسو أو الشاشة بعد تقديمه فيلم “رصيف نمرة 5” عام 1956 مع الفنانة هدى سلطان والفنان زكي رستم، لافتًا إلى فريد شوقي قدم العديد من الأدوار الاجتماعية المهمة في حياته بعد أن تقدم به العمر كأفلام لا تبكي يا حبيبي العمر ومضى قطار العمر والموظفون في الأرض.

وأشار إلى أن فيلم لا تبكي يا حبيب العمر أبكى الرئيس الراحل محمد أنور السادات من شدة تأثره بأحداث الفيلم، لافتًا إلى أن فريد شوقي قدم فيلمين كان لهما بالغ الأثر في تغيير القوانين في مصر وهما فيلم جعلوني مجرما وكلمة شرف.