تراند الفن: نسرين طافش “تريند” بسبب شاب عملاق.. ما القصة؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، قائمة البحث على محرك البحث “جوجل”، اليوم الثلاثاء، بسبب ابن شقيقتها العملاق. ونشرت نسرين، صورا مع ابن شقيقتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “بتتذكروا حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسه عم يطول ما شاء الله.. حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب”. أضافت: “اسحبوا لتشوفوا الصورة الأخيرة الأصلية من ست سنين.. بس للعلم أنا طولي مية وسبعين.. وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم”. يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش مسلسل “المداح” في رمضان 2021، بطولة النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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