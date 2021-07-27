تراند الفن: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنهاء الحصار البرلماني في تونس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:09 مساءً - بروكسل – (د ب أ):

طالب الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد بإنهاء الحصار المفروض على البرلمان.

وأعلن مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أن الاتحاد يدعو لاستعادة الاستقرار المؤسسي في تونس في أسرع وقت ممكن، موضحا أن هذا يشمل على وجه الخصوص استئناف النشاط البرلماني، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد ومراعاة سيادة القانون والدستور والإطار القانوني.

ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي ردا على إقالة سعيد بشكل مفاجئ لرئيس الوزراء هشام المشيشي مساء أول أمس الأحد وتعليقه عمل البرلمان. وفي العاصمة تونس لا تزال قوات الأمن تطوق مبنى البرلمان ومنشآت حكومية مهمة حتى اليوم الثلاثاء.

كما أمر الرئيس سعيد بوقف جميع الأعمال في المؤسسات العامة لمدة يومين، بالإضافة إلى تطبيق حظر تجوال ليلي مجددا حتى نهاية أغسطس المقبل. وقد تم تطبيق هذا الحظر عدة مرات من قبل لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتولى المشيشي منصب رئيس الوزراء في سبتمبر 2020. وكان يحظى بدعم أقوى حزبين في البرلمان، حزب النهضة الإسلامي المحافظ و “قلب تونس”. ومثل المشيشي، يختلف الحزبان مع الرئيس سعيد. وزادت التوترات بين سعيد والمشيشي، من بين أمور أخرى، بعد أن رفض الرئيس أداء نحو عشرة وزراء جدد لليمين الدستورية في يناير الماضي.