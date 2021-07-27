تراند الفن: 278 ساعة عمل و532 متحدثًا.. ننشر أبرز إنجازات “النواب” في دور الانعقاد الأول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب- نشأت علي:

كشف تقرير إنجازات مجلس النواب، الصادر عن الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقال تقرير إنجازات مجلس النواب إن المجلس ناقش 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالًا أجابت الحكومة عن بعضها، ونظر المجلس 265 اقتراحًا برغبة، وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان.

وأكد تقرير الإنجازات أن دور الانعقاد الأول بدأ بممارسة المهام الرقابية، فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة، والتي حظيت الحكومة عليه بثقة البرلمان، كما تضمن التقرير عقد المجلس 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبًا.

وناقش المجلس بيانات 29 وزيرًا، وأحالها إلى اللجان المختصة.

وتابع تقرير الإنجازات بأنه في المجال التشريعي وافق المجلس على 146 مشروع قانون، مقدمة من الحكومة، بإجمالي 1749 مادة؛ كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الأصعدة في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولية.