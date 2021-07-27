تراند الفن: دافع عن والده.. إحالة شاب متهم بقتل شقيقه للجنايات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب- محمود سعيد: أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بإحالة المتهم “جمال. ا” لمحكمة الجنايات في اتهامه بقتل شقيقه”محمود. ا” 31 سنة بمدينة السلام. كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين داخل شقتهما بمنطقة إسبيكو بمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث. ودلت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع والده وهم بضربه، فتدخل شقيقه المجني عليه للدفاع عنه، فاستل المتهم مطواة وطعنه في البطن طعنة نافذة أودت بحياته.

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