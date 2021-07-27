فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتبت_ شيماء مرسي تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية “إنستجرام” أو “فيسبوك”. لذا يوفر لكم “مصراوي”، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة. – ريا أبي راشد: طلت الفنانة ريا أبي راشد بفستان باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا. – ياسمين صبري: وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت كلاتش باللون المسطردة، وتركت شعرها منسدلا. – عبير صبري: كما ظهرت الفنانة عبير صبري بفستان باللون الأزرق، بقصة الكب، مزينا برسومات باللون الأحمر والأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا. – أنغام: أيضا ارتدت الفنانة أنغام فستانا باللون السيمون، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا. – صبا مبارك: كما ظهرت الفنانة صبا مبارك بتوب باللون السيمون، كت بدون أكمام، مع هوت شورت باللون الجينيز الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوع لأعلى. – هدى الأتربي: أما الفنانة هدى الأتربي ارتدت فستان قصير باللون الأبيض، بقصة الكب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إطلالات اليوم: ياسمين صبري تخطف الأنظار.. وريا أبي راشد ساحرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.