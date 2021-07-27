تراند الفن: سفارة المملكة في هولندا توضح شروط دخول المواطنين لدول منطقة «شنغن»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - ‏أوضحت سفارة المملكة في هولندا، اليوم الثلاثاء، شروط الدخول لدول منطقة “شنغن”.

وقالت سفارة المملكة، في سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر، “إن شروط الدخول لدول منطقة ‎شنغن ومنها ‎هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر”.

وأضافت : “‏وإذا كان غرضك الرئيسي من ‎السفر هو نفسه لأكثر من دولة ، على سبيل المثال قضاء إجازة ، فأرسل طلب ‎التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول، ‏وإذا كنت تخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً”.

وأكدت السفارة على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدمتها عند طلب التأشيرة مثل حجز ‎الفندق والتأمين الطبي.

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