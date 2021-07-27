تراند الفن: مصدر أمني يكشف عن مفاجأة في واقعة عقار الوراق المنكوب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب – محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن عقار الوراق المنكوب صادر بشأنه قرار ترميم في مايو الماضي من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأضاف المصدر أن قاطني العقار لم يقوموا بترميمه رغم إعلانهم بذلك، الأمر الذي أدي لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع روماني موسي فوزى ٣٢ سنة، وسط جهود لانتشال زوجته تحت الأنقاض مع إخلاء العقارات المجاورة؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وعثر على جثة الزوج أسفل الركام وتحديدا بمدخل العقار، وتبين أنه فارق الحياة إثر سقوط الحجارة على رأسه أسفل الباب، فيما يكثف رجال الدفاع المدني جهودهم لانتشال جثة الزوجة.

قرابة عام انتظر صاحب العقار صدور قرار ترخيص من مسؤولي حي الوراق للبدء في أعمال “تنكيس” العقار سكنه بكفر السلمانية نظرا لحدوث تصدعات بالجدران. انتظار انتهى به وزوجته أسفل الأنقاض صباح الثلاثاء.

منذ عام، هاجم الأهالي المالك بعد إضافة طابقين على عقار قديم لا تتحمل قواعده هذا الارتفاع مطالبين إياه بسرعة ترميم المنزل الآيل للسقوط.

حاول مالك المنزل استصدار ترخيص يمكنه من البدء في عملية “التنكيس” لكن القدر لم يمنحه الفرصة.

مساء أمس شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل الذي مكث مع أسرته رافضا نصيحة الأهالي “خد أسرتك وامشي البيت هيقع”.

في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع “روماني” لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار ثم صعد لإحضار زوجته لكن دون جدوى انهار عليهما المنزل.

تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بمنطقة كفر السلمانية بوراق العرب. وانتقلت قيادات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين أن المنزل مكون من ٥ طوابق بالإضافة إلى “رضوض بارزة” تشكل طابقا سادسا. وتم فصل الكهرباء والغاز منعا لتفاقم الأمور، ويعكف رجال الإنقاذ على البحث عن وجود سكان أسفل الركام من عدمه.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.