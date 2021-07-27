تراند الفن: وفاة والد الفنان محمد رجب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما اليوم الثلاثاء. وكتب عمرو، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “توفي أبي”. وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية “ستوري” في موقع “إنستجرام”، وكتب: “أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل”. يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل “ضربة معلم” مع النجوم: رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، مي سليم وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، وعُرض العمل في نوفمبر الماضي.

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