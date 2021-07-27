فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي نعى الشاعر خالد تاج الدين، والد الفنانين محمد رجب وعمرو رجب، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء. ونشر تاج الدين، صورة له مع محمد رجب عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلّق: “والد أصدقائي الفنانين محمد رجب وعمرو رجب البقاء والدوام لله”. وأعلن الفنان عمرو رجب، رحيل والده عن عالمنا اليوم الثلاثاء، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “توفي أبي”. وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية “ستوري” في موقع “إنستجرام”، وكتب: “أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل”. يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل “ضربة معلم” مع النجوم: رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، مي سليم وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، وعُرض العمل في نوفمبر الماضي.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خالد تاج الدين ينعي والد الفنان محمد رجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.