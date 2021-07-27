تراند الفن: هل يؤيد الشرع طلاق المرأة بسبب بخل الزوج؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب- محمد قادوس:

ما حكم ترك الزوجة للزوج البخيل وهل يوجد في ذلك حرمانية؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في رده إن مسألة الانفصال دائما وأبد لا نلجأ اليها إلا إذا استحالت العشرة بين الطرفين.

وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب: لو ان الزوج بخيل ولكن بإمكان زوجته ان تأخذ ما يكفيها أو بإمكانها باستمرار الحياة فلا مشكلة في هذا الأمر.

واستشهد أمين الفتوى بقول ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ”.

وأوضح شلبي أن استمرار الزوجة مع زوجها البخيل يجوز وحلال ولا شيء في ذلك، ولكن لو تضررت الزوجة ولا يكون عندها المقدرة للتكملة معه وتود ان تنفصل في هذه الحالة الشرع لا يرفض ان تنفصل الزوجة من زوجها الذي تتضرر معه.

واستشهد في ذلك بقول الله تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،[ النساء:19].

وفي قوله تعالى أيضا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا،[ النساء:130].