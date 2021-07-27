تراند الفن: «النيابة العامة» تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏37 دقيقة مضت أخبار السعودية 17 زيارة

استدعت النيابة العامة مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام، حيث باشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وأوضحت أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.

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