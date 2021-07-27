فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب – أسامة علي: وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما إلى مديريات التربية والتعليم بشأن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية(صناعي – زراعي – تجاري – فندقي). وطالبت الوزارة، المديريات التعليمية بإرسال مندوب من مديرياتهم إلى لجان النظام والمراقبة، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية بكافة التخصصات، وذلك غدا الأربعاء. وشددت الوزارة على المديريات بعدم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية بالمدارس إلا بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. اقرأ أيضا: بالرابط.. مصدر بـ”التعليم”: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نتيجة امتحان الدبلومات الفنية.. خطاب مهم من التعليم للمديريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.