تراند الفن: 20 شهابا بالساعة واكتمال القمر.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر (الأربعاء والخميس)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر، على مدى يومين متتالين غدا الأربعاء 28 يوليو وبعد غد الخميس 29 يوليو.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في زخة شهب دلتا الدلويات، وهي زخة شهابية متوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة، وتنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) عند دخولها الغلاف الجوي الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وأضاف أن اكتمال القمر سيكون مشكلة هذا العام، حيث يحجب ضوء القمر البدر معظم الشهب الخافتة، لافتا إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى ظهور الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

وأكد أستاذ الفيزياء الفلكية، أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

جدير بالذكر، أن شهر يوليو الحالي، يشهد 10 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 يوليو، باقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 يوليو باقتران المريخ ونجم قلب الأسد.