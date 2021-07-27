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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت أخبار مصر 3 زيارة
كتب – محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 22 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا، بواقع (4) أطنان لمحافظات (قنا – دمياط – أسوان- بني سويف)، و(6) (القليوبية)، للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 100 ) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علي وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأوقاف: توزيع 22 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ5 محافظات.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.