فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- محمود الشوربجي: قضت الدائرة السادسة (موضوع) بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية لانتفاء المصلحة للمدعي. وكانت جامعة القاهرة قد تقدمت أثناء نظر الدعوى بثلاث نتائج دراسية رسمية مختلفة لذات الطالبة عن نفس العام الدراسي وذات التيرم. واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم والدكتور عادل محمد عوض أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، والتي حملت رقم ٢٨١٤٨ لسنة ٧٣ ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة ، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتهم، والطالبة الكويتية “قماشة سعد ياسين العازمي”. ذكرت الدعوى، أن المطعون ضدها الخامسة قماشة سعد ياسين العازمي وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين. وتابعت الدعوى، أن الطاعن فوجىء بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الإمتحانات بالكلية بعد أن منحها ٢٨درجة رأفة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عدم قبول دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية لانتفاء المصلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.