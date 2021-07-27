تراند الفن: مهلة أسبوعين لاستخراج تصاريح المساكن الجماعية بمكة.. غرامة وعقوبات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - دعت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الشركات والمؤسسات ممن لديهم سكن جماعي للعمالة داخل مكة المكرمة وفي نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة بها، المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية، والتقدم للبلديات التي تقع ضِمن نطاقها الإشرافي في مُدةٍ أقصاها “أسبوعين” تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها بعد انتهاء المهلة من قبل اللجان المعنية.

وأكَّدت الأمانة مُتابعة تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد، والتحقق من جودة وبيئة السكن والالتزام بالمعايير المُحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تنظيم قِطاع المساكن الجماعية، والقضاء على العشوائية وتحفيز القطاع الخاص ومُلاك العقار لإنشاء مساكن عُمّالية من شأنها أن تُسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لهم.

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