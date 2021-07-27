تراند الفن: شريف إكرامي يوجه رسالة لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- علي البهجي:

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، رسالة إلى اللاعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، مطالبًا الجماهير المصرية بمساندتهم وعدم السخرية منهم.

وكتب إكرامي عبر حسابه على موقع “تويتر”:”قبل أن نلوم ونسخر من أبطالنا ممثلي مصر في الأولمبياد علينا أن نسأل أنفسنا أولاً هل تم إعداد لاعبينا بعد أولمبياد ريو ٢٠١٦ ،بخطط طويلة الأجل وأههيلهم والاستثمار فيهم للمنافسة مع دول أخرى تستثمر في لاعبيها بميزانيات ضخمة وخطط بدنية وفنية حديثة لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات؟”.

وأضاف:” في النهايه على قدر الإعداد والتحضير و الاستثمار يتحدد سقف التوقعات والنتائج، فاذا كنا غير قادرين أو مؤهلين للمنافسه حالياً لتحقيق نجاح أولمبي نفتخر به، فعلى الأقل نساند لاعبينا و لا نحطمهم ندعمهم ولا نسخر منهم فهم أبطال تمثل مصر أمام العالم الآن و تحارب بمجهودات فرديه”.

وأتم :” أخيراً مبروك لأبطال التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب أول ميداليات مصرية فأنتم مصدر إلهام و أمل للكثيرين و نبقى آملين في إنجاز آخر لن يتحقق إلا بموهبة فذة أو بدعوات المصريين، أما لاعبينا المستمرين أو الذين لم يحققوا أي ميداليات ستظلوا مصدر فخر لنا و ابطال في اعين الجميع”.