فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - روما – (د ب أ): أطلقت شركة موبيلفيتا الكارافان Admiral الفاخر، الذي يعتمد على باقة من التجهيزات المستلهمة من عالم اليخوت الفاخرة. وأوضحت الشركة الإيطالية أن الكارافان Admiral الجديد يعتمد على سيارة فيات Ducato الخدمية، مع تجهيزات وتصاميم مستوحاة من اليخوت البحرية الفاخرة. ويزدان الكارافان بأثاث وفرش من الجلد الأبيض مع واجهات أثاث شديدة اللمعان وأسطح خشبية فاخرة بلون داكن، مع ظهور خاص لأسطح الكروم الجذاب، وتظهر الطاولة ونطاق العمل بلون رمادي فاتح مطفأ. ويقدم الكارافان أيضا بعض الحيل العملية؛ على سبيل المثال تم تركيب جدار دوار في الحمام لتصبح مساحة غرفة مرافق الصرف الصحي بالكامل مقصورة للاستحمام. وتوفر وحدة المطبخ نطاقا جيدا للعمل، مع حوض وموضع للتخزين يمكن الوصول إليه من الخارج والداخل، وذلك بخطوط تصميمية منحنية وجذابة. ويظهر الموديل Admiral K 6.3 بطول 36ر6 متر مع أسرة مفردة في الخلف، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 63190 يورو أى ما يعادل 1,200,610 جنيه تقريبًا. ويشتمل الموديل Admiral K 6.5 على نظام سرير كهربائي قابل للطي في الخلف، مع مساحة للتخزين تحته. ويوجد أيضا موديل بطول 99ر5 متر، تم تصميمه بشكل كلاسيكي، ويبدأ سعر الموديل Admiral K 5.1 من 60990 يورو أى ما يعادل 1,158,810 جنيه تقريبًا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يبدأ من 61 ألف يورو.. موبيلفيتا الإيطالية تكشف النقاب عن الكارافان Admiral الفاخر(صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.