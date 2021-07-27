تراند الفن: ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات في القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت حوادث وقضايا 9 زيارة

كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين، مقيمان بالجيزة) حال استقلالهما سيارة “أجرة” قيادة أحدهما ويعمل عليها سائق “منتهية التراخيص” وبحوزتهما (كمية من الحشيش المخدر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول). بمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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