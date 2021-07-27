تراند الفن: خسارة جديدة لضحى وهادية في زوجي الريشة الطائرة بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 8 زيارة

القاهرة- مراسل مصراوي: خسرت هادية حسني وضحى هاني الجولة الثالثة لزوجي السيدات (المجموعة ب) من منافسات الريشة الطائرة المقامة فعاليتها ضمن دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر جتى الثامن من شهر أغسطس المقبل. وخاض الثنائي المصري، مباراة منذ قليل ضد الثنائي الكندي (راشيل هندوريش و كريستيان تساس)، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-0 (بواقع 21-5 للشوط الأول، و21-6 للشوط الثاني).

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