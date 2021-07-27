تراند الفن: صادرات مصر تتخطى أزمة كورونا وتحقق قفزة بالنصف الأول من العام (تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

تخطت الصادرات المصرية صدمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وحققت ارتفاعًا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتشير بيانات وزارة التجارة والمجالس التصديرية إلى أن إجمالي قيمة الصادرات مصر غير البترولية حققت ارتفاعًا، كما حققت صادرات مصر من الغذاء والأثاث زيادة مقارنة بالعام الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وصادرات الغذاء والأثاث في النصف الأول من العام الجاري.