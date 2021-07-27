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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت اقتصاد 7 زيارة
كتبت- ياسمين سليم:
تخطت الصادرات المصرية صدمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وحققت ارتفاعًا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وتشير بيانات وزارة التجارة والمجالس التصديرية إلى أن إجمالي قيمة الصادرات مصر غير البترولية حققت ارتفاعًا، كما حققت صادرات مصر من الغذاء والأثاث زيادة مقارنة بالعام الماضي.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وصادرات الغذاء والأثاث في النصف الأول من العام الجاري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صادرات مصر تتخطى أزمة كورونا وتحقق قفزة بالنصف الأول من العام (تفاعلي) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.