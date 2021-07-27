فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:
رفضت المطربة التونسية غالية بن علي، إطلاق وصف “انقلاب” على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة، وطالبت الشعب التونسي بتجديد الثقة في الرئيس المنتخب.
غالية في تصريح خاص لـ”مصراوي”، علّقت على قرارات الرئيس التونسي، وقالت: “ما حدث ليس مؤامرة ولا انقلاب، تونس في أشد الحاجة للتغيير الجذري بعد انهيار الأوضاع”.
وتابعت: “أنصح كل تونسي وتونسية بالوقوف مع رئيس انتخبه شعبه، الوقوف معه هي وقفة من أجل تونس”.
وعن تهديدات زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، ودعوته النزول إلى الشارع لرفض ما حدث، قالت: “الشعب التونسي واعي” مش هياكل من الكلام ده وإن شاء الله ربنا ينصرنا على كل متاجر بالدين و مصائر الأوطان، وكل خائن”.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل يومين، تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
واتخذ سعيد هذه القرارات بعد تظاهرات عارمة اجتاحت تونس، مطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، مع اتساع رقعة جائحة كورونا التي زادت من المصاعب الاقتصادية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غالية بن علي لـ”مصراوي”: اللي بيحصل في تونس مش انقلاب.. وكلام الغنوشي مش هياكل معانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.