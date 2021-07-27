تراند الفن: خمسة مفقودين بعد انفجار في مصنع للكيماويات في ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - ليفركوزن – (د ب أ):

فُقد خمسة موظفين بعد الانفجار الشديد الذي وقع في مصنع للكيماويات في مدينة ليفركوزن الألمانية، حسبما أعلنت الشركة المشغلة “كورينتا” اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات الشركة، أصيب أيضا عدد من الموظفين جراء الانفجار، بعضهم في حالة خطيرة.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40ر9 صباحا (التوقيت المحلي) لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات “بوريش”، ثم اندلع حريق في المستودع. وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.

وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ.

وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.