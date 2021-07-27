تراند الفن: رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بقواعد العمل التشريعي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- نشأت علي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أعضاء مجلس النواب بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين، قائلًا: “إن قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة العمل البرلماني”.

وطالب جبالي الأعضاء بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، لافتًا إلى أنه لن يسمح لأحد لم يسجل مسبقًا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.

كان المجلس قد صدق في بداية الجلسة على عدد من مضبوطات الجلسات السابقة، بينما انتهى المجلس أمس خلال جلسته العامة من مناقشة مشروع القانون حتى المادة 61 على أن يستكمل اليوم باقي المواد.

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

وجاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.