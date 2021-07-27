فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتب- محمود سعيد: أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار بشارع أبوالنصر في الوراق بمحافظة الجيزة. وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن إدارة الإعلام برئاسة الهيئة رصدت ما تم تداوله بوسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم بشأن انهيار العقار رقم ٣ شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية والمكون من طابق أرضي وعدد 3 أدوار”متكررة” بمنطقة القومية التابعة لحي الوراق بمحافظة الجيزة. وأضاف البيان أنه بالعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث. وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بمنطقة كفر السلمانية بوراق العرب. ونجحت قوات الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثة الزوج من أسفل عقار الوراق المنكوب، صباح الثلاثاء. وعثر على جثة الزوج “رامي موسى” أسفل الركام وتحديدا بمدخل العقار، وتبين أنه فارق الحياة إثر سقوط الحجارة على رأسه أسفل الباب، فيما يكثف رجال الدفاع المدني جهودهم لانتشال جثة الزوجة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لكشف الإهمال.. رئيس النيابة الإدارية يأمر بتحقيق عاجل في انهيار “عقار الوراق” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.