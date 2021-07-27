نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده عروض السعودية Panda على أجود أنواع الشكولاتات وغيرها من المنتجات بخصم 60% من موقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda market مميزات متعددة على كافة السلع لديه، لذلك قد حاز على كل هذه الشهرة في جميع مدن الدول العربية، مما جعل عشرات الألاف من المواطنين يترددون عليه يومياً، وذلك لحسن أسعاره، وخامات منتجاته العالية، وتقدم بنده عروض مميزة جداً بشكل أسبوعي على معظم المنتجات لديهم، وسوف نقدم لكم اليوم أحدث عروض هايبر بنده على الشكولاتات بأنواعها من خلال موقع ثقفني الرسمي.

بنده عروض السعودية Hyper Panda

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات المميزة لهذا الأسبوع باية من 25 يوليو، وحتى 2 أغسطس على أجود أنواع الشكولاتات، والسناكس، ومنها: خصم خاص على سعر تشكيلة شكولاتة جواهر جلاكسي بالبندق الشهيرة، كما يقدم خصم خاص على سعر علكة إكسترا ريجليز الخالية من السكر بالنعناع، وخصم آخر على سعر عبوات مينيز الشكولاتة بالكراميل Minis ذات الطعم المميز، وعلى تويكس المملحة Twix، كما يقدم الماركت خصم خاص على سعر الحلوى الحامضة من سكيتلز Skittles.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda بالسعودية

يوفر هايبر بنده أيضاً أكثر من خصم على: سعر شكولاتة مينيز إم أند إمز M&Ms، كما يتوفر لديهم تخفيض على سعر شكولاتة جالكسي بالحليب بأحجامها المختلفة Galaxy، وعلى أصابع شكولاتة تويكس توين Twix twin، كما يقدم الماركت خصم على سعر شكولاتة جالكسي فلوتس Flutes، وعلى أصابع شكولاتة سنيكرز مميزة المذاق Snickers، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر شكولاتات مارس Mars، وباونتي Bounty.

عروض بنده ماركت اليوم

نستكمل مع حضراتكم أقوى عروض هايبر بنده على: شكولاتة ريتر سبورت Ritter sport بنكهاتها المختلفة، كما يقدم الماركت خصم آخر على سعر عبوات بسكويت ويرنلي، وعلى شكولاتة بريك تيفاني مميزة المذاق، وعلى شكولاتة مينيز من ماركة جلاكسي Galaxy، كما يقدم خصم جيد على سعر شكولاتة مينيتشر باونتي، كما يقدم خصم على سعر ميني سنيكرز Mini snickers، وعلى ميني باونتي، وميني مارس، وكذلك يقدم خصم مميز على عبوة الهدايا من الشكولاتة المشكلة ماركة Jewels جواهر جلاكسي من بندة.