تراند الفن: الأوقاف: افتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا و2 صيانًة وترميمًا.. الجمعة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏45 دقيقة مضت أخبار مصر 10 زيارة

كتب – محمود مصطفى: أعنلت وزارة الأوقاف، افتتاح 10 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، و2 صيانًة وترميمًا، يوم الجمعة المقبل. وأوضحت في بيان لها، أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 م حتى تاريخه 1562 مسجدًا، منها 1437 مسجدًا جديدًا “إحلالًا وتجديدًا”، و125 مسجدًا صيانة وترميمًا.

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