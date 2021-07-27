تراند الفن: تقارير توضح.. سبب رفض الرجاء بيع بن مالانجو للزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي:

أوضحت تقارير مغربية، أسباب تفضيل إدارة نادي الرجاء المغربي بيع الدولي الكونغولي بن مالانجو لاعب الفريق إلى الشارقة الإماراتي على عرض الزمالك.

وربطت تقارير عدة بين الزمالك ومهاجم الرجاء البيضاوي في الموسم الحالي، إلا أن المفاوضات لم تأخذ الطابع الرسمي ولم يتم إعلان صريح من جانب إدارة النادي الأبيض حول رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “le 360” المغربية، فإن مصادر مطلعة أكدت لها أن طريقة دفع قيمة الصفقة هو السبب وراء سهولة المفاوضات مع الشارقة عكس الزمالك.

وأضافت الصحيفة أن السبب وراء تعثر المفاوضات مع الزمالك، هو عدم قدرة النادي الأبيض على توفير قيمة الصفقة “كاش” حيث كان ينوي دفع مبلغ الصفقة بالتقسيط وهو ما رفضته إدارة الرجاء جملة وتفصيلا.

وفي الوقت ذاته، أكدت المصادر للصحفية، أن الشارقة الإماراتي وافق على دفع مبلغ التعاقد مع هداف الرجاء “كاش”، بعدما تمت المفاوضات بشكل ناجح مع وكيل أعماله.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن بن مالانجو وصل أمس الإثنين إلى الإمارات من أجل الخضوع للفحص الطبي مع الشارقة قبل التوقيع على عقود الانتقال.

وبرز بن مالانجو مع الرجاء في موسم 2020-2021 واستطاع ان يسجل 24 هدفًا ويصنع 4 خلال 41 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.