تراند الفن: عقار الوراق المنكوب.. انتشال جثة الزوج والبحث عن زوجته تحت الأنقاض (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب – محمد شعبان:

نجحت قوات الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثة الزوج من أسفل عقار الوراق المنكوب، صباح الثلاثاء.

وعثر على جثة الزوج “رامي موسى” أسفل الركام وتحديدا بمدخل العقار، وتبين أنه فارق الحياة إثر سقوط الحجارة على رأسه أسفل الباب، فيما يكثف رجال الدفاع المدني جهودهم لانتشال جثة الزوجة.

قرابة عام انتظر “رامي موسى” صدور قرار ترخيص من مسؤولي حي الوراق للبدء في أعمال “تنكيس” العقار سكنه بكفر السلمانية نظرا لحدوث تصدعات بالجدران. انتظار انتهى به وزوجته أسفل الأنقاض صباح الثلاثاء.

منذ عام، هاجم الأهالي “رامي” بعد إضافة طابقين على عقار قديم لا تتحمل قواعده هذا الارتفاع مطالبين إياه بسرعة ترميم المنزل الآيل للسقوط.

حاول مالك المنزل استصدار ترخيص يمكنه من البدء في عملية “التنكيس” لكن القدر لم يمنحه الفرصة.

مساء أمس شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل ويدعى رامي موسى الذي مكث مع أسرته رافضا نصيحة الأهالي “خد اسرتك وامشي البيت هيقع”.

في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع “رامي” لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار ثم صعد لإحضار زوجته لكن دون جدوى انهار عليهما المنزل.

تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بمنطقة كفر السلمانية بوراق العرب.

وانتقلت قيادات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين أن المنزل مكون من ٥ طوابق بالإضافة إلى “رضوض بارزة” تشكل طابقا سادسا.

وتم فصل الكهرباء والغاز منعا لتفاقم الأمور، ويعكف رجال الإنقاذ على البحث عن وجود سكان أسفل الركام من عدمه.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.