تراند الفن: تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «أبل»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عالي الخطورة من وجود ثغرات في منتجات شركة Apple.

وكشفت شركة Apple، عن عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، كما أوصت بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

(macOS Big Sur 11.5.1 ) متوفر للمنتجات التالية:

– macOS Big Sur

(iOS 14.7.1 – iPadOS 14.7.1) متوفر للمنتجات التالية:

– iPhone 6s وما بعد

– iPad Pro (all models)

– iPad Air 2 وما بعد

– iPad 5th generation وما بعد

– iPad mini 4 وما بعد

وأوضح مركز الأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

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