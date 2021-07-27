تراند الفن: السباحة الأسترالية ماكيون تتوج بذهبية 100 متر ظهر في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏34 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 9 زيارة

(د ب أ): توجت السباحة الأسترالية كايلي ماكيون اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر ظهر للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو. واحتلت ماكيون المركز الأول مسجلة 47ر57 ثانية، لتحطم بذلك الزمن القياسي الأولمبي. وجاءت الكندية كايلي ماسيه في المركز الثاني بزمن 72ر57 ثانية لتحرز الميدالية الفضية. واحتلت الأمريكية ريجان سميث المركز الثالث بزمن 05ر58 ثانية لتفوز بالميدالية البرونزية.

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