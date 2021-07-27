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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- محرر مصراوي:
نجح المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة، في حسم تأهله إلى منافسات دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وانطلقت الدورة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.
والتقى عمر بمنافسه السويدي ماتياس فالك في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، وأنهى عصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-5، وخسر الشوط الثاني والثالث بنتيجة (6-11، 8-11)، وعاد من تأخره وحسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 13-11.
وفي الشوط الخامس، تفوق اللاعب السويدي على عصر وفاز بنتيجة 11-4، ثم حسم عصر الشوط السادس لصالحه بنتيجة 11-6.
وفي الشوط السابع والفيصل، تفوق عصر على هالك بنتيجة 11-8 ليحسم تأهله إلى دور الـ16 بإجمالي نتيجة الأشواط 4-3.
جدير بالذكر أن عصر سيلتقي مع يوان تشيه تشوانج لاعب تايبيه الصيني في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عصر يتأهل لـ16 تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو ويواجه بطل تايبيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.