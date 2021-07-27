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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - واشنطن – (د ب أ):
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا موتورز أمس الاثنين، ارتفاع أرباحها المعدلة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني بلغ 14ر1 مليار دولار بما يعادل 02ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 100 مليون دولار بما يعادل 10ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 62ر1 مليار دولار بما يعادل 45ر1 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كان متوسط توقعات المحللين 96ر0 دولار للسهم الواحد.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 98% سنويا إلى 96ر11 مليار دولار مقابل 04ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تسلا” تعلن عن أرباح وإيرادات تتجاوز التوقعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.