تراند الفن: بعد رسالته لها.. شريهان ترد على محمد حماقي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب – عبد الفتاح العجمي

ردت النجمة الكبيرة شريهان، على رسالة الفنان محمد حماقي، والذي أشاد بمسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل” والتي تُعرض على منصة “شاهد”.

وكتبت شريهان، عبر “ستوري إنستجرام”: “حماقي.. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا، وعلى جميع المستويات، فخورة بك، هذا أولا، وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل ما فيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهى الصدق والاحترام”.

أضافت: “تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع، رسائلكم هي منتهى شفائي وسلامي وطاقتي، تجعلني بإمكاني ملء العالم فن وحب وسلام، قلبي بيشكرك”.

وكان الفنان محمد حماقي، نشر بوستر مسرحية “كوكو شانيل” عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق: “العيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم، وأنا حسيت بده جدا لما اتفرجت على (كوكو شانيل) كأنك مغيبتيش، وكأنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح”.

وتابع: “طول عمرك نجمة كبيرة أوي، بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطة ومنتهى السحر.. العيد برجوعك عيدين يا شريهان، شكرا على العمل العظيم ده، وشكرا إنك رجعتي، ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني، وعايز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية”.

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية “كوكو شانيل”، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

مسرحية “كوكو شانيل” من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.