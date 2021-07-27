فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - كتب – محمد شعبان:
نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في كشف غموض واقعة العثور على أشلاء فتاة مفصولة الرأس داخل حقيبة سفر بنطاق مدينة ٦ أكتوبر.
تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بطريق الواحات
وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مفصولة الرأس ومقطعة إلى أجزاء، وعثر على الرأس بالحقيبة.
المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية بالتنسيق مع المباحث كشفت عن أن الجاني ذبح الضحية ثم قطعها لأجزاء.
الجاني فضل التخلص من أشلاء القتيلة بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء داخل الحقيبة التي عثر عليها في ظل اختفاء أجزاء أخرى من جسد المجني عليها.
وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللوء عاصم أبو الخير وبمشاركة العميد علاء فتحي؛ لتحديدي هوية الفتاة.
ونشرت الشرطة أوصاف القتيلة لتحديد هويتها فضلا عن مراجعة بلاغات التغيب في الأقسام المحيطة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص وزوجته تربطهما علاقة عمل بالمجني عليها، حيث استدرج المتهم الضحية للاعتداء عليها جنسيا لكنها نهرته فقتلها ثم قطعها أجزاء بمساعدة زوجته وتخلصا من الأشلاء بمكان العثور عليها.
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سهرة حمراء لم تكتمل.. حل لغز العثور على أشلاء فتاة مفصولة الرأس داخل حقيبة بأكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.